A Garlasco, tra avvocati, pubblici ministeri, consulenti e giornalisti, le discussioni si fanno spesso accese, soprattutto davanti alle telecamere. Le apparizioni televisive sono frequentate da figure coinvolte in vari aspetti legali e giudiziari, creando continui scontri verbali. La situazione rimane dinamica e caratterizzata da confronti diretti che attirano l’attenzione del pubblico.

Avvocati, pm, consulenti, giornalisti: su Garlasco è sempre l’ora della rissa, soprattutto se televisiva. La svolta nell’inchiesta su Andrea Sempio con il suo carico di intercettazioni, ricostruzioni, pizzini e sospetti dall'impatto tellurico, è stata festeggiata nei talk con ore e ore di dibattiti avvelenati. Su Rete 4 a Quarto Grado, che fin dall’apertura del secondo fascicolo a inizio 2025 ha seguito con grande attenzione il caso, si scatena la bagarre tra Carmelo Abbate e Angela Taccia, amica di gioventù di Sempio e di Marco Poggi, fratello minore di Chiara, e oggi nello staff dei difensori del 38enne. «Le telefonate, i suoi soliloqui io penso che siano confessione a tutti gli effetti, Gianluigi - sottolinea il giornalista di Panorama ospite di Nuzzi -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco? L'avvocato, il direttore, il generale: rissa in tv

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