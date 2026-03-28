Bimbo morto a Napoli l’avvocato | Chiediamo dimissione dirigenza Monaldi La replica del direttore generale

Un avvocato ha chiesto le dimissioni della dirigenza dell’ospedale Monaldi in relazione alla morte di un bambino a Napoli. La richiesta è stata avanzata durante un intervento pubblico, mentre il direttore generale dell’ospedale ha risposto con una replica ufficiale. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra le famiglie coinvolte e le autorità sanitarie.

Napoli. Chiede le dimissioni della dirigenza del Monaldi l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto con il cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, in una lettera aperta indirizzata alla comunità, agli organi di stampa e alle istituzioni regionali. "Questa lettera non riguarda il merito del procedimento penale in corso: riguarda il comportamento della dirigenza del Monaldi verso i genitori di un bambino che non c’è più", precisa il legale nella missiva. Nel mirino della difesa, in particolare, il mancato riscontro a una proposta di definizione stragiudiziale avanzata per evitare un contenzioso civile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bimbo morto a Napoli, l’avvocato: “Chiediamo dimissione dirigenza Monaldi”. La replica del direttore generale Articoli correlati Leggi anche: Bimbo morto a Napoli, l’avvocato Petruzzi: “Ignorano risarcimento, chiediamo dimissione dirigenza Monaldi” Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Tutto quello che riguarda Bimbo morto Temi più discussi: Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi; Bimbo morto a Napoli, due medici indagati per falso nella cartella clinica; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici. Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi ... tg24.sky.it Bimbo morto a Napoli, indagati due medici per falso nella cartella clinicaNuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito.Due dei sette medici già iscrit ... ilcorrieredelgiorno.it Alluvione in Oman: piogge torrenziali devastano Muscat, bimbo morto travolto dalle acque | VIDEO - facebook.com facebook Tragedia in casa a #Torino. Un bimbo di 11 mesi è morto soffocato da un boccone di cibo. Nelle stesse ore, la madre era in ospedale per partorire @ClaudioVigolo #GR1 x.com