Ore 14 rissa clamorosa su Garlasco | Il generale Fonzie viscido e stupido

Alle 14 si è verificata una violenta colluttazione nel centro di Garlasco, coinvolgendo due persone che si sono scambiate insulti e minacce. Durante l’alterco, uno dei partecipanti ha chiamato l’altro “il generale Fonzie” e ha aggiunto che da quel momento avrebbe usato quel soprannome, mentre l’altro ha replicato definendolo “viscido e stupido”. La lite si è protratta con parole dure e atteggiamenti aggressivi, attirando l’attenzione dei presenti.

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“Te lo ricordi di Fonzie? Da stasera lo chiamerò il generale Fonzie”, “Lei è un maleducato. Questo livello di bassezza, la qualifica per quello che è“: botte da orbi a Ore 14 sera, speciale Garlasco, tra il giornalista Umberto Brindani e l'ex generale dei carabinieri ed ex consulente di Andrea Sempio, Luciano Garofano. Il direttore di Gente infatti si è scagliato contro l'ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma a seguito delle ultime notizie provenienti dalla Procura su Sempio. Il giornalista interviene subito a gamba tesa: “Te lo ricordi Fonzie?” – chiede al conduttore Milo Infante che interdetto risponde: “Sì, ci siamo cresciuti, no?”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ore 14, rissa clamorosa su Garlasco: "Il generale Fonzie", "viscido e stupido" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su SempioStasera su Rai 2 lo speciale di "Ore 14 Sera" torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi investigativi: al centro intercettazioni, analisi della... Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svoltaDal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sorpresa Mediaset: clamorosa ipotesi Leão per il Napoli, fissato il prezzo; Clamorosa rissa nello spogliatoio del Real Madrid: giocatore in ospedale. Caso Garlasco alla svolta: oggi puntata bis di Ore 14 SeraOre 14 Sera fa il bis. La trasmissione condotta da Milo Infante andrà in onda, eccezionalmente, anche stasera, venerdì 24 aprile, come annunciato dal giornalista in diretta durante la fascia delle ore ... ilmattino.it