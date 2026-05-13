È stato diffuso un audio in cui Sempio invia un messaggio a Nuzzi, affermando che il foglio con scritto “assassino” rappresenta una traccia preparata per rispondere ai giornalisti. Nel contenuto si ascolta anche la frase riguardante il biglietto come indicazione per una risposta futura. La registrazione si inserisce nel quadro delle indagini sulla vicenda di Garlasco.

Il contenuto del biglietto con la scritta “assassino” sarebbe in realtà la traccia di una risposta preparata per Gianluigi Nuzzi. A provarlo sarebbe un audio di Andrea Sempio, trasmesso in esclusiva dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la Notizia e inviato dallo stesso Sempio al conduttore. Nella registrazione vengono ripercorsi i passaggi contenuti nella “scaletta” dell’appunto sequestrato nella spazzatura e finito nelle carte dell’accusa sul caso di Garlasco. “Lui mi aveva mandato un audio”, ha spiegato Nuzzi, riferendosi alla domanda: “Quando hai saputo delle accuse nel 2017, cosa è successo? Puoi descrivere minuziosamente quei momenti?”. Il conduttore ha sottolineato come nella registrazione “si ritrovino esattamente le parole di quell’appunto: la scaletta di una risposta a un giornalista”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’audio inviato da Sempio a Nuzzi: “Quel foglio? Una traccia per rispondere ai giornalisti”

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