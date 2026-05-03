Mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio è convocato dai pubblici ministeri di Pavia nell’ambito di un procedimento che lo vede accusato di aver ucciso Chiara Poggi. La procura sostiene che il 39enne abbia agito da solo, in risposta a un rifiuto di natura sessuale, escludendo il coinvolgimento di altre persone. La vicenda giudiziaria si avvicina a una fase decisiva, con l’interrogatorio che potrebbe portare a sviluppi importanti per la sua posizione.

Si profila una settimana infuocata per Andrea Sempio e il suo pool difensivo. Mercoledì 6 maggio il 39enne dovrà comparire davanti ai pm di Pavia, che lo accusano di aver ucciso Chiara Poggi - da solo, non più in concorso con Alberto Stasi o terzi - a seguito di un rifiuto a sfondo sessuale. Al giovane viene contestata anche l'aggravante della crudeltà poiché, ipotizzano i magistrati, avrebbe infierito sulla vittima, colpendola con un “oggetto contundente" per ben 12 volte. Dal suo canto, l'indagato continua a professarsi innocente e respinge con forza ogni addebito. Sta di fatto che ora si trova di fronte a un bivio: scegliere se rispondere o meno alle domande degli inquirenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, stretta finale e Sempio al bivio: rispondere o no ai pm?

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, legale Sempio: “Andrea andrà dai pm, e valuteremo se rispondere o no”“Che Andrea Sempio andrà è una certezza perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tantomeno lo...

Leggi anche: Garlasco, la stretta dei pm. Tutte le accuse a Sempio e il movente sessuale: "Approccio rifiutato"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, il dettaglio nascosto. La legale di Stasi: È la prima volta in 18 anni; Garlasco, Sempio in procura! La svolta nelle indagini; Garlasco il dettaglio nascosto L' avvocata di Stasi | Prima volta in 18 anni.

Garlasco, Sempio al bivio: rispondere o no ai pm? Le strategie possibiliSi profila una settimana infuocata per Andrea Sempio e il suo pool difensivo. Mercoledì 6 maggio il 39enne dovrà comparire davanti ai ... iltempo.it

Garlasco, la nebbia si dipana: tutti i protagonisti e il loro probabile destinoDipanata la nebbia, il delitto di Garlasco si avvicina finalmente a una svolta. Quali sono tutti i protagonisti e gli elementi in tavola ... panorama.it

Delitto di Chiara Poggi a Garlasco, tremila messaggi dell’indagato sul forum dei seduttori “Italian seduction club”. Quel ricordo “tra i 18 e i 20” anni: “Nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita” - facebook.com facebook

#Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio x.com