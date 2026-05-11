Per gli inquirenti, quel riferimento temporale coinciderebbe con la fascia oraria in cui Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2007; l'audio proviene dalla rilettura di un’intercettazione ambientale dell'8 febbraio 2017 Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale dell'8 febbraio 2017, l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, in un AUDIO del 2017 Sempio "sembra svelare orario in cui entrò a casa Poggi": "È successo qualcosa quel giorno, alle 9.30"

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Strano che Marco Poggi non abbia pensato istintivamente che stava commentando un podcast… eppure lui ha sentito l’audio!! #garlasco x.com

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