Garlasco in un AUDIO del 2017 Sempio sembra svelare orario in cui entrò a casa Poggi | È successo qualcosa quel giorno alle 9.30

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per gli inquirenti, quel riferimento temporale coinciderebbe con la fascia oraria in cui Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2007; l'audio proviene dalla rilettura di un’intercettazione ambientale dell'8 febbraio 2017 Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale dell'8 febbraio 2017, l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, in un AUDIO del 2017 Sempio "sembra svelare orario in cui entrò a casa Poggi": "È successo qualcosa quel giorno, alle 9.30"
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