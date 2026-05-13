A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini sulla villetta di via Pascoli continuano a suscitare attenzione. Nuove analisi sono state condotte sui reperti e sui luoghi dell’omicidio, mentre le autorità giudiziarie esaminano eventuali collegamenti con altri casi. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, con aggiornamenti che si susseguono e nuove ipotesi che vengono valutate.

A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, ogni dettaglio della villetta di via Pascoli continua a essere oggetto di nuove analisi e ricostruzioni. Il caso di Garlasco, tra i più discussi della cronaca italiana, torna ancora una volta al centro dell’attenzione investigativa grazie all’impiego di tecnologie avanzate applicate alla scena del crimine. Le nuove consulenze tecniche stanno rileggendo reperti, tracce e dinamiche già analizzate nel 2007, cercando di ricostruire con maggiore precisione gli ultimi istanti della vittima. Tra gli elementi ritenuti più rilevanti dagli esperti c’è un oggetto apparentemente secondario ma considerato decisivo nella ricostruzione dell’aggressione: il telefono presente nel soggiorno della villetta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la svolta: “Cos’hanno fatto a Chiara. Anche lì”. Terribile

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Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carte

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