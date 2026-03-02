Garlasco avvocati di Stasi smentiscono i periti dei Poggi sul pc | cos' avrebbe fatto Chiara la sera prima

Gli avvocati di Alberto Stasi hanno dichiarato che il loro cliente non avrebbe avuto alcun ruolo nelle ultime ore prima della morte di Chiara Poggi. Contestano le conclusioni dei periti della famiglia Poggi, sostenendo che le prove tecniche non dimostrano la presenza di Stasi nel luogo dei fatti quella sera. La discussione riguarda i dati raccolti sul computer di Chiara Poggi.

Ci sarebbe una novità, mai emersa prima, nel delitto di Garlasco: secondo quanto riferito dagli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, la sera prima di essere uccisa, tra le 21,59 e le 22,09 del 12 agosto 2007, Chiara Poggi avrebbe modificato al pc il testo della tesi del fidanzato, “a conferma del rapporto disteso e sereno sempre intercorso tra i due”. I due legali hanno anche riferito che nessuno avrebbe effettuato accessi “alla cartella ‘militare’ eo alla ‘nuova cartella’ ivi contenuta, tantomeno a immagini pornografiche”. Cosa avrebbe fatto Chiara Poggi la sera prima del delitto di Garlasco Cosa avevano... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Garlasco, spunta un testimone che smentisce l'alibi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 23/10/2025

“Chiara aveva scoperto Sempio, il fratello e la cugina Cappa”. Roberta Bruzzone choc su Garlasco: tira fuori audio, spuntano nuovi fatti. “Accuse gravissime” - facebook.com facebook