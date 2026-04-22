Recentemente si è diffusa la notizia di una riconciliazione tra il rapper e la influencer, dopo un periodo di tensioni pubbliche. A contribuire a questa svolta sarebbe stato un nome inaspettato, che avrebbe svolto un ruolo chiave nel favorire il dialogo tra i due. La coppia sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio, aprendo così una fase di riavvicinamento familiare.

Famiglia allargata e dialogo ritrovato: Fedez e Chiara Ferragni sembrano aver ritrovato un equilibrio dopo mesi difficili. Ecco il nome inaspettato avrebbe giocato un ruolo decisivo nella riconciliazione. Leggi anche: La fidanzata di Fedez è incinta, ora è ufficiale: la foto di Giulia Honegger col pancione conferma la gravidanza Dopo mesi segnati da tensioni, indiscrezioni e distanza, tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essersi aperta una nuova pacifica fase. Un cambiamento che non riguarda necessariamente il piano sentimentale, ma piuttosto un equilibrio ritrovato nel rapporto quotidiano, soprattutto per il bene dei figli. Negli ultimi tempi, infatti, diversi segnali hanno lasciato intuire un clima più disteso tra i due ex coniugi, che appaiono oggi più sereni e collaborativi rispetto al passato recente.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pace! Sapete chi li ha aiutati a riconciliarsi? Ecco il nome inaspettato

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