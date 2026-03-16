Abbiamo la prova Garlasco l’annuncio dell’avvocato di Andrea Sempio

Un avvocato ha dichiarato di avere la prova in merito al delitto di Garlasco. La notizia è stata comunicata in relazione a un procedimento ancora aperto e riguarda il caso di un omicidio avvenuto quasi vent’anni fa. Il processo giudiziario e le indagini proseguono, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti della prova annunciata.

A quasi due decenni di distanza, il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia, ha segnato profondamente l’opinione pubblica e il sistema giudiziario. La giovane, 26 anni, fu trovata senza vita sulle scale che conducevano alla cantina dell’abitazione. Da allora il caso ha attraversato processi, appelli e ricostruzioni investigative, diventando uno dei misteri più analizzati della cronaca recente. >> Allerta meteo, il tempo cambia di colpo: freddo, vento forte e anche neve. Le previsioni Nel corso degli anni il procedimento giudiziario ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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