Garlasco la mamma di Chiara Poggi parla di Sempio | Me lo ricordo bene VIDEO

Dopo anni di silenzio, la madre di Chiara Poggi ha ricordato l’uomo condannato per il suo omicidio, affermando di averlo incontrato in diverse occasioni e di ricordarlo bene. La vicenda giudiziaria, iniziata con una condanna definitiva, è rimasta al centro di discussioni e analisi pubbliche. La donna ha espresso la sua memoria di Sempio, senza aggiungere dettagli o motivazioni, mantenendo un tono diretto e semplice.

Per anni il delitto di Garlasco è rimasto cristallizzato in una verità giudiziaria che sembrava definitiva. Eppure oggi, a distanza di tempo, qualcosa si muove di nuovo tra carte, intercettazioni e nuove letture degli elementi già acquisiti. È proprio in questo spazio, sospeso tra passato e presente, che si inseriscono gli ultimi sviluppi di un’inchiesta che continua a dividere opinione pubblica ed esperti. >> Garlasco, Marco Poggi: l’intercettazione con il padre che fa crollare la versione ufficiale Le nuove indagini riaprono interrogativi mai del tutto sopiti, riportando al centro della scena nomi, testimonianze e soprattutto dettagli che, riletti oggi, assumono un peso completamente diverso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Se le indiscrezioni di repubblica fossero vere il mio pensiero va con tutto il cuore a Chiara, ad Alberto e al papà e alla mamma di Alberto non certo alla famiglia di poggi. #Garlasco x.com

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