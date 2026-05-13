Garlasco la frase di Chiara che cambia tutto | Quegli amici entravano nella mia camera

A Garlasco, si è aperto un nuovo capitolo nel processo legato alla vicenda di Chiara. La testimonianza della ragazza ha rivelato che alcuni amici entravano nella sua cameretta senza il suo consenso. Sono stati descritti i momenti passati davanti al computer del fratello e le frequenti visite degli amici di Marco Poggi, con la porta della cameretta che si apriva e si chiudeva mentre lei non era presente.

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La porta della cameretta che si apre e si chiude mentre lei non c’è. I pomeriggi passati davanti al computer del fratello, i videogiochi, le visite continue degli amici di Marco Poggi. E poi quella fastidiosa sensazione di invasione, raccontata quasi come uno sfogo privato a chi la conosceva bene. Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta su Garlasco riemerge una testimonianza che oggi viene letta con occhi completamente diversi. Una vicina di casa racconta ai magistrati che Chiara si lamentava perché gli amici del fratello “andavano anche nella sua camera per usare il pc”. Un dettaglio apparentemente marginale che però si intreccia con uno dei filoni più delicati dell’indagine: quello dei presunti video intimi girati con Alberto Stasi e della possibile ossessione maturata da qualcuno dopo averli visti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la frase di Chiara che cambia tutto: “Quegli amici entravano nella mia camera” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, la difesa di Stasi: “Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi” Notizie correlate Garlasco, la profezia della cugina Paola Cappa che cambia tutto: “Chiara uccisa da lui”Nel caso di Garlasco, in provincia di Pavia, il delitto di Chiara Poggi continua a tornare al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica a... Leggi anche: Garlasco, la frase del 2007 che torna oggi: “Chiara lo aveva respinto” Temi più discussi: Garlasco, le chat di Sempio: La dimostrazione della forza del maschio; Caso Garlasco, 'Andreas' e l'ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Chiara mi respinse: la frase di Sempio intercettata in auto riapre il caso Garlasco. Caso Garlasco. Andrea Sempio, solo in auto. È il 14 aprile 2025, una cimice registra. Lei mi ha messo giù… Ah ecco, fai la la dura. Il 6 maggio 2026 la procura di Pavia chiude le indagini per omicidio volontario pluriaggravato. Il 7 maggio quella frase è sui gi x.com Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' - Ultima ora reddit Delitto di Garlasco, Alberto Stasi scoppia a piangere: Sono basito per le frasi sul videoUna telefonata mentre il turno di lavoro scorreva come sempre, poi il crollo emotivo: tra la semilibertà di Alberto Stasi, la nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio e le annotazioni c ... giornalelavoce.it Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala. E quella frase di SempioLa nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. thesocialpost.it