Garlasco la frase del 2007 che torna oggi | Chiara lo aveva respinto

Nel 2007, una frase pronunciata durante un procedimento giudiziario riguardava Chiara e una presunta respinta da parte sua. Ora, questa stessa affermazione riemerge grazie alla circolazione di un video o a un’intervista risalente nel tempo, riportando alla luce parole che sembravano ormai dimenticate. La riproposizione di quelle frasi ripropone il loro peso e la loro presenza nel dibattito pubblico.

Ci sono parole che restano lì, sospese per anni, quasi dimenticate. Poi basta un video che torna a circolare, una vecchia intervista ripescata, e quelle frasi ricominciano a bruciare. Nel caso di Garlasco succede ancora: perché quando una storia ha segnato così tanto, ogni dettaglio del passato sembra chiedere di essere riascoltato. Il punto è proprio questo: non si parla di una novità “clamorosa” nel senso più semplice del termine, ma di un tassello che riaffiora e che oggi viene guardato con un’attenzione diversa. E, inevitabilmente, riaccende domande, sospetti, memoria collettiva. Nelle ultime ore è tornata al centro del dibattito una dichiarazione rilasciata nell’agosto 2007 da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

Notizie correlate

La Russia torna alla Biennale, il ministro Giuli silura la consigliera che non lo aveva avvertito: lo scontro sul padiglione del Cremlino a VeneziaLo scontro sul ritorno della Russia alla prossima Biennale di Venezia passa ora dal siluramento della componente del Cda del ministero della Cultura.

Delitto di Garlasco, cosa non torna nel caso di Chiara Poggi (e perché oggi Stasi non è più al centro)Per anni il delitto di Garlasco è rimasto cristallizzato in una verità giudiziaria definitiva: la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, la revisione passa dai sette indizi che condannarono Alberto Stasi; Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara Poggi; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Garlasco, il nodo del DNA: Coincidenza quasi impossibile, Cresce l’ipotesi revisione.

Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: «Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto»E se alla fine Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, avesse avuto ragione? Le sue frasi dette nell'agosto 2007, a pochi giorni dal delitto di Garlasco, oggi suonano come una vera e ... ilmattino.it

Garlasco, la profezia di Paola Cappa nel 2007: «Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto, indagare sulla pista passionale»E se alla fine Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, avesse avuto ragione? Le sue frasi dette nell'agosto 2007, a pochi giorni dal delitto di Garlasco, oggi suonano come una vera e ... leggo.it

Sui nuovi risvolti del delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio indicato come unico responsabile, emergono ulteriori considerazioni dalla difesa. L’avvocato Liborio Cataliotti, legale dell’indagato, è intervenuto a «Quarto Grado» per mettere in discussione u - facebook.com facebook

Garlasco, Sempio convocato dai pm il 6 maggio: “Ma deciderà solo il giorno prima se rispondere” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com