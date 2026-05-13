"Dentro la Notizia" manda in onda un'intercettazione tra i genitori di Chiara Poggi e il fratello Marco che si sfoga riguardo la nuova indagine della procura di Pavia che accusa Andrea Sempio di essere l'autore dell'omicidio "scagionando" così l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. "Sempio lo hanno tirato dentro loro stessi e loro stessi continuano a tiralo dentro", dice nell'intercettazione Marco Poggi ai genitori., "Questi qua, Stasi, la Bocellari, vogliono la revisione del processo. E dato che non hanno elementi per andare a Brescia a chiedere la revisione perché glie li hanno bocciati tutti, allora cercano in questa via.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, in esclusiva lo sfogo di Marco Poggi ai genitori: "Tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo"

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