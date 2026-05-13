Il ministro della Giustizia ha commentato la situazione legata al caso di Garlasco, definendola “anomala” e affermando di non aver mai assistito a una circostanza simile. Recentemente, sono emersi nuovi dettagli sull’indagine in corso, con particolare attenzione al coinvolgimento di un uomo di 45 anni, Andrea Sempio, che risulta essere al centro delle indagini. Le autorità giudiziarie continuano a raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

Carlo Nordio interviene sul delitto di Garlasco e sugli ultimi sviluppi della nuova inchiesta che vede al centro Andrea Sempio. “Il ministro della giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso. Posso solo in via astratta, ma questa situazione in un certo senso paradossale nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, ma sarà molto difficile cambiarla”, ha detto il Guardasigilli rispondendo a una domanda della conduttrice del convegno “Proteggere chi protegge: azioni di supporto psicologico per il Corpo di polizia penitenziaria” in corso a Roma. Il caso Garlasco – secondo il ministro – è frutto “di una legislazione, che secondo me dovrebbe essere cambiata ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Nordio: “Situazione anomala che non ho mai visto”

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Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

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