Il caso di Garlasco, che riguarda il delitto che ha coinvolto un giovane, è ancora al centro dell’attenzione pubblica. Le indagini attuali su Andrea Sempio hanno riacceso l’interesse verso uno dei processi più discussi degli ultimi tempi. Recentemente, una dichiarazione della giornalista Selvaggia Lucarelli ha fatto discutere, affermando che i Poggi non riceveranno mai un risarcimento.

Il delitto di Garlasco continua ad accendere il dibattito pubblico mentre le nuove indagini su Andrea Sempio riportano sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. Nelle ultime ore a far esplodere nuove polemiche è stato un duro intervento social di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato le discussioni nate attorno alla posizione di Alberto Stasi e all’ipotesi, rilanciata da molti utenti online, di una futura revisione del processo. Le parole della giornalista hanno rapidamente infiammato il web, soprattutto perché toccano uno dei temi più delicati dell’intera vicenda: il risarcimento economico alla famiglia di Chiara Poggi e l’eventuale scenario di un errore giudiziario.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Selvaggia Lucarelli sul risarcimento a Stasi: “I Poggi non saranno mai risarciti”

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