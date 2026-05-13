Garlasco, un giornalista ha dichiarato che gli appunti di Andrea Sempio, trovati in un cassonetto, non riguardano la scena del crimine ma erano destinati a lui e a un progetto teatrale. La scoperta degli appunti aveva alimentato alcune ipotesi, ma l’autore ha spiegato di averli scritti per motivi diversi rispetto a quanto si era pensato in un primo momento. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti e dei media locali.

Il caso Garlasco, ormai al centro del dibattito pubblico apre sempre più nuove polemiche e pareri contrastanti. Tra chi crede fermamente nella sentenza che condanna Alberto Stasi e chi invece nella riapertura del processo,nelle ultime ore si sono espressi a riguardo anche il giornalista Gianluigi Nuzzi e l’avvocata Giada Bocellari,legale diAlberto Stasi. Entrambi contestano apertamente, seppur con declinazioni diverse, il clima che si è creato attorno alla nuova fase investigativa sul delitto diChiara Poggi,uccisa il 13 agosto 2007nella villetta di Garlasco. Le nuove indagini, iniziate poco più di un anno fa, hanno portato a indicare come possibile carneficeAndrea Sempio, amico del fratello della vittima.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, il giornalista Gianluigi Nuzzi: “Gli appunti di Sempio erano per me”

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