Garlasco il giornalista Gianluigi Nuzzi | Gli appunti di Sempio erano per me
Garlasco, un giornalista ha dichiarato che gli appunti di Andrea Sempio, trovati in un cassonetto, non riguardano la scena del crimine ma erano destinati a lui e a un progetto teatrale. La scoperta degli appunti aveva alimentato alcune ipotesi, ma l’autore ha spiegato di averli scritti per motivi diversi rispetto a quanto si era pensato in un primo momento. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti e dei media locali.
Il caso Garlasco, ormai al centro del dibattito pubblico apre sempre più nuove polemiche e pareri contrastanti. Tra chi crede fermamente nella sentenza che condanna Alberto Stasi e chi invece nella riapertura del processo,nelle ultime ore si sono espressi a riguardo anche il giornalista Gianluigi Nuzzi e l’avvocata Giada Bocellari,legale diAlberto Stasi. Entrambi contestano apertamente, seppur con declinazioni diverse, il clima che si è creato attorno alla nuova fase investigativa sul delitto diChiara Poggi,uccisa il 13 agosto 2007nella villetta di Garlasco. Le nuove indagini, iniziate poco più di un anno fa, hanno portato a indicare come possibile carneficeAndrea Sempio, amico del fratello della vittima.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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