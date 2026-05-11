Sono sconcertato Garlasco la scoperta di Gianluigi Nuzzi sugli appunti di Andrea Sempio

Da caffeinamagazine.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un video sui social in cui commenta i recenti sviluppi legati al delitto di Chiara Poggi e alle indagini in corso da parte della procura di Pavia. In modo diretto, ha affermato di essere rimasto molto sconcertato da quanto scoperto, senza fornire ulteriori dettagli sulle informazioni o le prove emerse. La vicenda giudiziaria continua a essere sotto i riflettori e a suscitare interesse tra il pubblico.

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“È successo qualcosa che mi ha lasciato davvero sconcerto”. Con un video pubblicato a sorpresa sui suoi profili social, Gianluigi Nuzzi è intervenuto sulla vicenda del delitto di Chiara Poggi e sulle nuove indagini della procura di Pavia. Come noto, gli accertamenti sull’omicidio si sono conclusi nelle scorse settimane e gli investigatori hanno depositato gli atti raccolti nell’ultimo anno e mezzo nei confronti di Andrea Sempio, al momento unico indagato. I contenuti delle nuove carte investigative sono finiti rapidamente al centro del dibattito mediatico, tra social network, trasmissioni televisive e ricostruzioni giornalistiche. Tra gli...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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