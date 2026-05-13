Garlasco il ' giallo' del tragitto di Andrea Sempio | per i pm mentì sul passaggio davanti a casa Poggi

Gli investigatori hanno scoperto che Andrea Sempio non avrebbe semplicemente passato davanti alla casa dei Poggi il 13 agosto 2007, poche ore dopo il ritrovamento di Chiara Poggi. Secondo i pm, Sempio avrebbe mentito riguardo al tragitto che avrebbe percorso in quella giornata, in particolare sullo stesso tratto di strada che collega la villetta alla zona dove si trovava. La vicenda si inserisce nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi.

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