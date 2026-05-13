Garlasco il ' giallo' del tragitto di Andrea Sempio | per i pm mentì sul passaggio davanti a casa Poggi
Gli investigatori hanno scoperto che Andrea Sempio non avrebbe semplicemente passato davanti alla casa dei Poggi il 13 agosto 2007, poche ore dopo il ritrovamento di Chiara Poggi. Secondo i pm, Sempio avrebbe mentito riguardo al tragitto che avrebbe percorso in quella giornata, in particolare sullo stesso tratto di strada che collega la villetta alla zona dove si trovava. La vicenda si inserisce nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi.
Andrea Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007, qualche ora dopo il ritrovamento di Chiara Poggi. Si tratta di un altro degli elementi sostenuti dai pm di Pavia che sostengono che il commesso avrebbe mentito su quella circostanza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco, il giallo del pc fantasma di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 29/01/2026
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