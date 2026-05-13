Selvaggia Lucarelli ha commentato un video riguardante il caso di un omicidio avvenuto a Garlasco, evidenziando un dettaglio sulla frase pronunciata dall’imputato riguardo Chiara al computer. La giornalista ha notato che, in quella scena, l’uomo non ha mai fatto cenno di aver notato la ragazza al suo computer. La sua analisi si concentra su questa mancanza, senza trarre conclusioni o interpretazioni personali.

Alberto Stasi avrebbe dato due versioni diverse di quanto accaduto l’ultima sera che ha visto Chiara in casa di lei a Garlasco. Selvaggia Lucarelli fa notare un dettaglio che riguarda una conversazione in caserma tra il ragazzo e Stefania Cappa, la cugina della vittima, avvenuta quattro giorni dopo il delitto. Stasi avrebbe detto di aver lasciato la fidanzata al pc, ma la versione non coinciderebbe con quanto detto ai carabinieri. Selvaggia Lucarelli sul dettaglio della frase di Stasi L'ipotesi che Stasi abbia mentito La condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Garlasco Selvaggia Lucarelli sul dettaglio della frase di Stasi In un articolo su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli fa riferimento a un video che ritrae Alberto Stasi e Stefania Cappa in caserma quattro giorni dopo il delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il dettaglio di Selvaggia Lucarelli sulla frase di Alberto Stasi su Chiara al pc: "Mai stato notato"

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