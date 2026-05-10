Nella vicenda di Garlasco, i carabinieri hanno confermato di non aver mai trovato tracce di sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. La riapertura del caso riguarda anche l'arresto di Andrea Sampio, coinvolto nelle indagini. Le forze dell’ordine hanno riferito che, fino a ora, non ci sono prove che colleghino l’accusato alla scena del delitto attraverso il mezzo di trasporto.

Pavia, 10 maggio 2026 – All’interno della riapertura del caso Garlasco, con Andrea Sampio accusato di essere l’assassino unico di Chiara Poggi, tiene banco anche la situazione legata alla bicicletta nera con cui Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, avrebbe raggiunto via Pascoli ammazzando la propria fidanzata. Il mezzo poi, era stato sottratto agli inquirenti e rinvenuto soltanto a distanza di anni. Secondo la relazione dei carabinieri di Milano, a loro volta citati nella relazione nella relazione del consulente della procura di Pavia Carlo Previderè, “non fu mai provato che quello trovato sui pedali della bicicletta ‘Alberto Dei’ di Stasi fosse sangue di Chiara ”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la relazione dei carabinieri: “Mai provato che sulla bicicletta di Alberto Stasi ci fosse il sangue di Chiara Poggi”

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