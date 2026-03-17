A Garlasco, il deposito della consulenza informatica sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi è stato rinviato. La decisione riguarda i documenti che dovrebbero chiarire alcuni aspetti legati alle prove digitali nel procedimento in corso. La nuova data di consegna non è ancora stata fissata, creando una temporanea interruzione nelle attività investigative. La vicenda resta sotto i riflettori delle cronache locali.

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco non mancano mai i punti di svolta: la novità arriva dalla Procura di Pavia, che ha ricevuto e ottenuto la richiesta di proroga sul deposito della consulenza da parte dell’ingegnere Paolo Del Checco, che era stato incaricato di svolgere una perizia sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Come noto, nei due dispositivi si cerca la conferma o la smentita del movente ipotizzato per l’omicidio, ovvero la presenza (o assenza) di materiale compromettente per le parti coinvolte. Slitta il deposito della consulenza sui pc Il nodo dei pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi Cosa accadde a Garlasco la sera prima del delitto Slitta il deposito della consulenza sui pc La notizia è stata data in esclusiva durante la diretta di Mattino Cinque di martedì 17 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi: nuova svolta nel caso

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