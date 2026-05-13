Garlasco i 6 punti chiave dell' accusa dai soldi in nero che la famiglia Sempio diede ai legali al movente sessuale

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario a Garlasco, la Procura di Pavia ha presentato sei punti principali nell’accusa, che includono presunti pagamenti in nero da parte della famiglia Sempio ai legali e un movente di natura sessuale. Gli avvocati dell’unico indagato nel nuovo filone hanno contestato le conclusioni della pubblica accusa, avanzando le proprie argomentazioni nel corso del procedimento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

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Le conclusioni della Procura di Pavia contestate dai legali dell'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul caso Garlasco, il 38enne Andrea Sempio, vertono principalmente su: le tracce biologiche ritrovate sul corpo di Chiara Poggi, il movente sessuale, i soldi in contanti con cui la sua famigl.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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