Nelle indagini sul caso Garlasco, la Procura ha presentato una nuova accusa che descrive un movente di natura sessuale e evidenzia un livello estremo di crudeltà. La riformulazione dell’imputazione si basa su elementi investigativi recenti, e i dettagli vengono ora ridefiniti rispetto alle versioni precedenti. La posizione del pubblico ministero si concentra su questa nuova prospettiva, senza ulteriori commenti o analisi.

Milano - Svolta nelle indagini sul caso Garlasco: la Procura ridefinisce l’imputazione, emergono nuovi dettagli su dinamica, violenza e possibile movente legato a un rifiuto Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riportano al centro dell’attenzione la posizione di Andrea Sempio, destinatario di un invito a comparire da parte della Procura di Pavia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi definiti “abietti”, riconducibili a un presunto rifiuto di natura sessuale. Una lettura investigativa che segna un cambio rilevante nell’impostazione accusatoria. Il capo d’imputazione è stato infatti modificato da omicidio in concorso a omicidio volontario, con l’aggiunta di aggravanti pesanti, tra cui quella della crudeltà.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Delitto di Garlasco, nuova accusa shock: movente sessuale e crudeltà estrema contestati dai pm

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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