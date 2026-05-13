Garlasco i 21 elementi che per la procura di Pavia provano la colpevolezza di Andrea Sempio

A Garlasco, la procura di Pavia ha individuato 21 elementi ritenuti utili a dimostrare la colpevolezza di Andrea Sempio nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Questi elementi sono stati raccolti e inseriti negli atti ufficiali del procedimento. La ricostruzione dei fatti si basa su questa documentazione, che viene valutata nel corso delle indagini e del processo. Non sono stati divulgati dettagli specifici sui singoli elementi.

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Sono 21 gli « elementi » che per la procura di Pavia, come risulta dagli atti, proverebbero la colpevolezza di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo, però, dagli stessi documenti risulta che la riapertura dell’indagine sul delitto Garlasco sarebbe stata motivata anche dall’esigenza di «tutelare» Alberto Stasi, ritenuto dai magistrati «innocente», e di favorire una possibile richiesta di revisione della sua condanna. Nel ragionamento dei pm Stefano Civardi, Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, la nuova inchiesta che ipotizza il coinvolgimento di Sempio «si intreccia indissolubilmente con lo sgretolamento della responsabilità» di Stasi e assume una «capacità demolitoria dei fondamenti del giudicato di condanna» per l’ex fidanzato della vittima che sta finendo di espiare 16 anni.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Chiara Poggi. I pm: "Con 21 elementi proviamo la colpevolezza di Andrea Sempio"Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli «elementi» ritenuti dall’accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea... Garlasco, Pm: "21 elementi utili per provare la colpevolezza di Sempio: dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33"La Procura sottolinea inoltre che “Sempio non ha un alibi” per la mattina del 13 agosto 2007 e che, dopo il delitto, “è tornato sulla scena del... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Garlasco, i 21 elementi contro Sempio: perché la Procura lo accusa; Tutti gli elementi della procura contro Sempio: il particolare dei video sulla chiavetta usb, la frase pronunciata in falsetto e l'accusa del padre alla madre; Garlasco, i pm: Ecco i 21 elementi che inchiodano Sempio. Andrea Sempio è accusato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi sulla base di 21 elementi investigativi. Tra le contestazioni ci sono impronte, dna, presunti falsi alibi e intercettazioni raccolte nella nuova inchiesta. #Garlasco ift.tt/C0rkosp x.com Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea SempioSecondo i pm che indagano sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per gli inquir ... tg24.sky.it Garlasco, Sempio e i 21 elementi che lo incastrano. I Pm: Ecco perché è colpevoleSono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio ... affaritaliani.it