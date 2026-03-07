Garlasco Andrea Sempio ricostruisce la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi La libreria la nonna e quei 33 secondi di telefonata | Solo squilli tra amici

Andrea Sempio ha raccontato la sua mattina del giorno dell’omicidio di Chiara Poggi durante un’intervista a “Quarto Grado”, trasmessa venerdì 6 marzo su Rete 4. Ha descritto la visita alla libreria, il momento passato con la nonna e ha spiegato i 33 secondi di telefonata, definiti come “solo squilli tra amici”. L’intervista si concentra sui dettagli di quella mattina.

L'intervista ad Andrea Sempio andata in onda ieri sera a "Quarto Grado" su Rete 4: la pista della droga, i movimenti di quella mattina e i messaggi agli amici Nell’intervista in onda venerdì 6 marzo a “Quarto Grado” su Rete 4 Andrea Sempio ricostruisce i dettagli della sua mattinata nel giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi. “Io quella mattina mi sono svegliato, sono andato a Vigevano per andare in una libreria, l’ho trovata chiusa, ho fatto un rapido giro della piazza e sono tornato a Garlasco, da mia nonna”, spiega. “Sono stato lì una mezz’oretta, dopo ho ricevuto una chiamata di mia madre che mi richiamava a casa per mangiare. Quando hanno sentito mia nonna, lei ha ripetuto questa cosa e ha ripetuto più volte che lei mi aveva chiesto di restare a pranzo, ma io non volevo restare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

