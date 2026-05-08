La Procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura delle indagini, segnando un passaggio importante nel caso giudiziario. Le carte dell’inchiesta comprendono 18 pagine di prove e anche un appunto del padre di Sempio, nel quale si rileva che non sono state fatte domande sulla presenza dell’indagato la mattina dell’omicidio. La vicenda si svolge a Garlasco, in provincia di Pavia.

Garlasco (Pavia) – L’attesa è finita. La Procura di Pavia ha inviato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura delle indagini. Il 38enne è indagato per omicidio volontario aggravato “in quanto cagionava la morte” di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Il capo d’accusa è quello già riportato nella convocazione per l’interrogatorio di mercoledì, quando l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma i pm gli hanno snocciolato per quasi quattro ore quanto raccolto contro di lui. Tutti gli “elementi di prova” che ora sono depositati a disposizione della difesa, che ha 20 giorni di tempo per “presentare memorie, produrre documenti,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, le 18 pagine di ‘prove’ contro Sempio e quell’appunto del padre: “Si sono dimenticati di chiedergli dove fosse la mattina dell’omicidio”

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest - facebook.com facebook

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