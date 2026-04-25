In un caso giudiziario che ha attirato molta attenzione, si discute di un possibile risarcimento statale fino a 6,5 milioni di euro per Alberto Stasi nel caso di una revisione del processo e di eventuale assoluzione. La cifra rappresenta l'importo previsto in caso di riconoscimento di un errore giudiziario e di un risarcimento per il tempo passato ingiustamente in carcere. La questione riguarda le procedure di revisione e le eventuali conseguenze economiche per lo Stato.

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco. Nonostante l’uccisione di Chiara Poggi sia avvenuta il 13 agosto 2007, il caso è ancora dibattuto ed è stato riaperto dalla Procura di Pavia che ha svolto nuove indagini, indagato Andrea Sempio e potrebbe chiedere la revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Qualora ciò dovesse accadere, il fidanzato della ragazza, in carcere dal 2015, potrebbe ottenere un risarcimento senza precedenti, fino a 6,5 milioni di euro. Delitto di Garlasco, quanto dovrebbe dare lo Stato ad Alberto Stasi se fosse innocente L'iter processuale dell'unico condannato Errore giudiziario o ingiusta...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione

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