Un legale di Garlasco ha annunciato che durante la riunione odierna il consulente Armando Palmegiani presenterà immagini e filmati riguardanti la dinamica dell'incidente, i dati relativi al Bpa e le celle telefoniche coinvolte. La discussione si concentrerà su questi aspetti specifici, senza prevedere altre dichiarazioni pubbliche o approfondimenti oltre quanto comunicato.

“Oggi il nostro consulente Armando Palmegiani deve relazionarci e farci vedere immagini e filmati relativi alla dinamica dell’omicidio, cioè una rivisitazione della Bpa nella nostra prospettiva, si parlerà delle celle telefoniche che agganciò Andrea Sempio la mattina dell’efferato crimine non da lui commesso. Si parlerà inoltre delle ferite e quindi dell’arma, o le armi anche se noi pensiamo sia una sola, potenzialmente utilizzate, anche nella prospettiva della ricostruzione della dinamica”. Così Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per una riunione con i consulenti tecnici e il suo assistito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, legale Sempio: "Da dinamica a Bpa e celle telefoniche, temi riunione"

“Perché non era a Vigevano”. Garlasco, a Mattino 5 l’analisi delle celle telefoniche di Andrea SempioMattino 5 è tornato a puntare i riflettori su uno dei dettagli più controversi e spesso trascurati del caso Garlasco: gli spostamenti di Andrea...

Delitto Garlasco, legale Sempio: "Per noi Dna giuridicamente inutilizzabile"“Oggi verrà messo il suggello su perizie che peraltro sono state depositate e lette.

Aggiornamenti e notizie su Garlasco legale Sempio Da dinamica a....

Temi più discussi: Lo stato delle cose 2025/26 - Garlasco: i dubbi sullo scontrino di Sempio - 23/02/2026 - Video; Mattino Cinque: Delitto di Garlasco, il medico legale Giuseppe Fortuni: Chiara Poggi colpita da più oggetti Video; Finita l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Dalla perizia un assist al condannato Stasi; Garlasco in Tv, Giletti e la versione cambiata di Sempio: Non quadra. Ma Taccia è una furia: Ci chiederete scusa.

Garlasco, Sempio: «Pesante attenzione mediatica. Non vedo l'ora di dimostrare la mia innocenza» VIDEOAndrea Sempio è indagato per il delitto di Garlasco ma lui non vede l'ora di dimostrare la propria innocenza. Oggi, mercoledì 4 marzo, Sempio era a Roma per una riunione con ... ilgazzettino.it

Garlasco in TV, confronto in diretta tra l'avvocato Cataliotti e l'avvocata Bocellari: Nomineremo un medico legaleTra impronta 33, scontrino e orario della morte, il botta e risposta tra Cataliotti e Bocellari mette in luce due letture opposte della stessa sentenza, in diretta a Storie Italiane. libero.it

Garlasco, genetista Baldi: "Ricostruzione omicidio deve essere più precisa" - VIDEO facebook

#Garlasco, Cataliotti: “Nessuna consulenza nostra sui computer. Verifiche della Procura in corso”. #Mattino5 #FedericaPanicucci x.com