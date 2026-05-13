Garlasco Chiara si difese dal killer e l’arma del delitto | le risposte di Cristina Cattaneo alle 5 domande dei pm

A Garlasco, nel processo riguardante il delitto avvenuto in passato, la dottoressa Cristina Cattaneo ha fornito nuove risposte ai pubblici ministeri. Ha detto di aver riscontrato numerosi segni sul corpo della vittima riconducibili a una difesa, elementi che non erano stati considerati nelle sentenze precedenti. La discussione si concentra ora su queste evidenze e sulla posizione di Chiara, che si era difesa dall’aggressore e dall’arma del delitto.

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