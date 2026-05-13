Garlasco Chiara si difese dal killer e l’arma del delitto | le risposte di Cristina Cattaneo alle 5 domande dei pm
A Garlasco, nel processo riguardante il delitto avvenuto in passato, la dottoressa Cristina Cattaneo ha fornito nuove risposte ai pubblici ministeri. Ha detto di aver riscontrato numerosi segni sul corpo della vittima riconducibili a una difesa, elementi che non erano stati considerati nelle sentenze precedenti. La discussione si concentra ora su queste evidenze e sulla posizione di Chiara, che si era difesa dall’aggressore e dall’arma del delitto.
Garlasco (Pavia) – “ Numerosi segni riconducibili a difesa”, che era invece stata esclusa dalla ricostruzione nelle precedenti sentenze. Tra gli atti emersi con la discovery per la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007, la consulenza affidata a Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria di Medicina legale e responsabile del Laboratorio di antropologia e odontologia forense Labanof dell’università Statale di Milano, risponde ai cinque quesiti posti dai pm. Il primo sulle lesioni: “La vittima ha riportato un numero di lesioni minime al capo di 12”, con una “in regione occipitale” e “quasi immediatamente letale”, mentre “nessuna delle lesioni al volto (.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
GARLASCO: l'Arma del Delitto Individuata da uno Studio Scientifico.
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