Delitto di Garlasco Andrea Sempio e Marco Poggi in procura a Pavia | il fratello di Chiara risponderà alle domande dei pm

Oggi, in mattinata, un uomo è entrato negli uffici della Procura di Pavia per essere ascoltato dai magistrati nell'ambito di un'indagine riaperta sul delitto di Garlasco. Accanto a lui, un altro uomo si trovava presente, entrambi sono stati convocati come parte delle attività investigative. L'interrogatorio riguarda il fratello della vittima, che si trova sotto inchiesta. La procura ha confermato la presenza di due persone coinvolte nel procedimento.

Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato oggi, mercoledì 6 maggio, in Procura a Pavia per essere interrogato. I suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno però annunciato che il loro assistito sceglierà di non rispondere, in attesa di poter esaminare l’intero fascicolo delle accuse a suo carico e preparare una difesa completa. Sempio continua a negare ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando la pena di 16 anni confermata dalla Cassazione. Sarà ascoltato anche Marco Poggi.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO: TUTTE LE SIT DI MARCO POGGI FRATELLO DI CHIARA | DELITTO DI GARLASCO

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