Garlasco il caso della stessa quantità di Dna su pedali e cucchiaino | Quasi impossibile scientificamente

A Garlasco, sono state trovate tracce di Dna sia sui pedali della bicicletta di una persona coinvolta nel caso, sia sul cucchiaino di una villetta vicina. Le analisi scientifiche hanno evidenziato che la presenza di Dna in entrambe le parti corrisponde alla stessa quantità, una situazione che gli esperti definiscono difficile da spiegare in modo naturale. La scoperta ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che stanno approfondendo gli aspetti tecnici delle tracce trovate.

Stanno per giungere a termine le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Il procuratore capo Fabio Napoleone è pronto a esporre al procuratore generale Francesca Nanni gli indizi ritrovati nell’ultimo anno e mezzo e che aprirebbero la strada a una revisione della condanna di Alberto Stasi e alla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio. A pesare, in particolare, pare siano le tracce di Dna rinvenute sui pedali della bici di Stasi e sul cucchiaino presente nel soggiorno in cui fu uccisa Chiara Poggi. Sui pedali le stesse quantità di Dna che sul cucchiaino Possibile revisione per la condanna di Stasi La chiusura delle indagini sul caso...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, il caso della stessa quantità di Dna su pedali e cucchiaino: "Quasi impossibile scientificamente" #garlasco Il canale dietro casa #poggi. La scoperta incredibile di #mattino5 Notizie correlate Leggi anche: Caso Garlasco: nuova consulenza Poggi su sangue gradini 'impossibile non sporcarsi' Garlasco, il delitto si poteva risolvere in poche ore. Adesso invece è (quasi) impossibileSarebbero forse bastate poche ore per risolvere l’irrisolvibile delitto di Garlasco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Caso Garlasco, a Mattino 5 l'avvocato di Sempio su linea difensiva; Depistaggio delle indagini sul delitto di Garlasco, audio inediti nell’esposto della criminologa Bruzzone; Caso Garlasco, nuovi audio riaprono il giallo: ombre di depistaggio nella nuova inchiesta sull’omicidio Poggi. Garlasco, il caso a una possibile svolta: il procuratore di Pavia pronto a chiedere una revisione della condanna di StasiIncontro tra la procuratrice generale Francesca Nanni ed il procuratore pavese Fabio Napoleone: entro le prossime settimane la possibile riapertura del caso al termine delle indagini su Sempio ... affaritaliani.it Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Delitto di Garlasco, la Procura: Stasi va liberato. "Ma iter lungo e difficile" - facebook.com facebook Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata dai magistrati pavesi un anno e mezzo fa, è atteso un incontro tra x.com