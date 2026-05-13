Delitto di Garlasco pm | Dna su pedali è diverso da quello su cucchiaino
Il pubblico ministero ha affermato che il DNA trovato sui pedali della bicicletta e sul cucchiaino usato dalla vittima sono diversi, sottolineando che tra i due campioni c’è solo una coincidenza numerica apparente nelle analisi. La prova genetica è stata al centro di nuove dichiarazioni durante il processo, evidenziando differenze tra i campioni prelevati dai due oggetti. Nessuna conferma è stata data sull’eventuale connessione tra i due materiali genetici analizzati.
Il dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e quello sul cucchiaino utilizzato dalla 26enne uccisa il 13 agosto 2007 sono diversi e fra i due c’è solo una “apparente coincidenza numerica tra le quantificazioni dei due campioni”. Con queste parole i consulenti genetisti della Procura di Pavia, professor Carlo Previderé e dottoressa Pierangela Grignani, smentiscono una delle suggestioni mediatiche circolate negli scorsi mesi attorno al delitto di Garlasco. Cioè che le tracce genetiche trovate dal Ris di Parma nel 2007 sui pedali della bicicletta Umberto Dei dell’ex fidanzato – pedali che per le sentenze sono stati...🔗 Leggi su Lapresse.it
Delitto di Garlasco: il PC di Stasi, il DNA sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti -Ep.22
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