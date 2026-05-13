Delitto di Garlasco pm | Dna su pedali è diverso da quello su cucchiaino

Il pubblico ministero ha affermato che il DNA trovato sui pedali della bicicletta e sul cucchiaino usato dalla vittima sono diversi, sottolineando che tra i due campioni c’è solo una coincidenza numerica apparente nelle analisi. La prova genetica è stata al centro di nuove dichiarazioni durante il processo, evidenziando differenze tra i campioni prelevati dai due oggetti. Nessuna conferma è stata data sull’eventuale connessione tra i due materiali genetici analizzati.

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