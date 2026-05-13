Atti persecutori contro le sorelle Cappa e i Poggi | il secondo filone su Garlasco svelato da Gianluigi Nuzzi

Un secondo filone di indagine riguardante atti persecutori contro le sorelle Cappa e i Poggi è stato scoperto da Gianluigi Nuzzi. Questa inchiesta si presenta come un'area parallela rispetto al procedimento principale sull'omicidio di Chiara Poggi, che coinvolge Andrea Sempio. Mentre il caso principale è sotto i riflettori, si prospettano sviluppi anche in questa nuova fase investigativa, che potrebbe avere ripercussioni sul mondo dell'informazione e del web.

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