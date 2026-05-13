Garlasco a Milano spunta una nuova inchiesta | chi c' è nel mirino
A Milano si apre un nuovo capitolo nel caso Garlasco, con un'inchiesta che si concentra su chi avrebbe preso di mira i familiari della vittima. Le autorità stanno approfondendo le modalità con cui alcuni soggetti avrebbero rivolto intimidazioni o minacce nei confronti delle persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui soggetti sotto indagine o sulle eventuali accuse formulate. La procura continua le verifiche per chiarire la dinamica di questa nuova fase.
Ulteriore carne sul fuoco del caso Garlasco. Un nuovo filone di indagine è in procinto di partire: stavolta non sul delitto in sé, bensì su chi ha trasformato i familiari della vittima in bersagli. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo su oltre 200 denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi. Nel mirino chi, nell'ultimo anno, ha diffamato e perseguitato mediaticamente chi le era più vicino e che, a vario titolo, ha visto il suo nome essere inserito nel calderone delle ipotesi mediatiche, anche le più assurde. A dare la notizia, mercoledì pomeriggio su Canale 5, è stato il giornalista Gianluigi Nuzzi durante la trasmissione "Dentro la notizia".🔗 Leggi su Iltempo.it
Garlasco, emerge un nuovo protagonista: il mistero dell’ultimo video guardato da Chiara
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