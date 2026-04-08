Fabrizio Corona è al centro di una nuova inchiesta che coinvolge anche Belen Rodriguez. Corona ha dichiarato di avere informazioni su presunti accordi tra Belen e figure di potere, annunciando di voler parlare pubblicamente. La notizia è riportata da una rivista di gossip, che ha pubblicato dettagli sulla vicenda e sulle dichiarazioni dell’ex fotografo e paparazzo. La situazione si sta sviluppando con nuovi elementi emergenti dalle indagini.

Fabrizio Corona accusa Belen Rodriguez: “Accordi col potere, ora parlo io”. Nell’ultima puntata di “Falsissimo” Fabrizio Corona ha preso di mira (a sorpresa) Belen Rodriguez, accusandola di essere scesa “a patti con il potere” accettando l’invito ad “Amici” di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli. Fabrizio Corona senza freni. Nell’ultima puntata di “Falsissimo“, pubblicata lo scorso 6 aprile, l’ex re dei paparazzi, dopo aver chiuso definitivamente il caso legato ad Alfonso Signorini, si è scagliato contro Belen Rodriguez, tra l’altro sua ex fidanzata. La puntata, che nel giro di poche ore aveva già superato le 250mila visualizzazioni, si è aperta come detto con la chiusura del caso Signorini: “ci ho messo 3 mesi e 4 puntate. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fabrizio Corona, nel mirino ora Belen: la nuova inchiesta

Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: "Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te"Nell'ultima puntata di "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio.

Leggi anche: Samira Lui nel mirino, ora Fabrizio Corona vuole far crollare anche lei

Fabrizio Corona rivela: “Ecco perché Belen non lavora più a Mediaset”

Temi più discussi: Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te; Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a Belen, Lucarelli e Fedez e una bomba contro Ilary Blasi; Fabrizio Corona adesso mette nel mirino Belen dopo la sua ospitata da Maria; Fabrizio Corona nel mirino giudiziario nuova inchiesta riaccende le polemiche.

Belen Rodriguez nel mirino di Fabrizio Corona: 'É scesa a patti con il potere'Nel podcast Falsissimo, l'ex re dei paparazzi ha lanciato un attacco alla ex fidanzata per il ritorno a Mediaset ... it.blastingnews.com

Fabrizio Corona nel mirino giudiziario nuova inchiesta riaccende le polemicheFalsissimo, la puntata-esplosione di Fabrizio Corona contro il sistema tv Nell’episodio 23 di Falsissimo, intitolato La supponenza del potere, Fabr ... assodigitale.it

#FabrizioCorona per la prima volta contro #BelenRodriguez dopo la su ospitata ad #Amici: "Devo chiudere questa storia per continuare a fare informazione e darvi delle nuove inchieste. Toccherà anche a Belen, dopo che è scesa a patti, pagando il prezzo de - facebook.com facebook

Fabrizio Corona parla di Bastoni. x.com