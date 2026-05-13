Gara di solidarietà per i figli di Stefania Rago vittima di femminicidio | oltre 300 le donazioni

Una campagna di solidarietà ha mobilitato numerosi donatori per sostenere i figli di una donna uccisa in un episodio di femminicidio. Attraverso una piattaforma online, sono state raccolte più di 300 donazioni in pochi giorni. La raccolta è stata avviata per aiutare i bambini dopo la tragica perdita della madre. La somma delle donazioni continua a salire, coinvolgendo molte persone in un gesto di vicinanza.

Gara di solidarietà per i figli di Stefania Rago, vittima di femminicidio: raccolte oltre 300 donazioni online. La raccolta fondi aperta sulla nota piattaforma GoFundMe, destinata a Jessica e Michael Fortebraccio, figli della donna assassinata lo scorso 23 aprile, ha ricevuto più di 300 donazioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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