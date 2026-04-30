Femminicidio di Stefania Rago a Foggia figli vittima | Non possiamo perdonare voleva il controllo su di lei
A Foggia, una donna è stata uccisa dal marito. I suoi figli hanno raccontato di violenze nascoste e di come la madre temesse anche di andare al lavoro. La vicenda ha portato all’attenzione il tema della violenza di genere nella zona. La donna, secondo quanto riferito, aveva subito episodi di controllo e intimidazioni da parte del marito. La famiglia ora chiede giustizia per l’omicidio.
A Foggia Stefania Rago è stata uccisa dal marito. I figli denunciano la violenza nascosta perpetrata nei suoi confronti: "Nostra madre aveva paura anche di lavorare". Proclamato lutto cittadino per i funerali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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