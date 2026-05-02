Foggia | funerali di Stefania Rago vittima di femminicidio Lutto cittadino Stamattina le esequie

Da noinotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Foggia si sono tenuti i funerali di Stefania Rago, vittima di femminicidio. La donna è stata trovata morta in casa alcune sere fa, mentre il marito è stato indagato per il suo omicidio. La cerimonia funebre si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, con una partecipazione raccolta di amici e familiari. La città ha dichiarato un lutto cittadino per questa perdita.

Sì sono svolti stamani a Foggia i funerali di Stefania Rago. La donna è stata uccisa in casa alcune sere fa e per il femminicidio è indagato il marito. Molte persone presenti per le esequie, dai parenti agli amici o conoscenti, ad altri ancora che hanno voluto omaggiare la vittima del brutale delitto. Oggi a Foggia è lutto cittadino.         L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

foggia funerali di stefania rago vittima di femminicidio lutto cittadino stamattina le esequie
© Noinotizie.it - Foggia: funerali di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Lutto cittadino Stamattina le esequie

Notizie correlate

Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadinoUna sentita testimonianza di cordoglio e vicinanza ai familiari, e una condivisione del sentimento di profonda commozione dell’intera cittadinanza,...

Leggi anche: Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, figli vittima: “Non possiamo perdonare, voleva il controllo su di lei”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Femminicidio Stefania Rago, parlano i figli della donna: Perdonare nostro padre? Mai. Lui le controllava la vita VIDEO; Parlano i figli di Stefania Rago: Nostra madre viveva in gabbia, lui voleva il controllo totale; Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere.

stefania rago foggia funerali di stefaniaStefania Rago uccisa dal marito, i funerali a Foggia. L'arcivescovo ai figli: «Perdonate se potete, trovate la pace»Lutto cittadino a Foggia nel giorno dei funerali di Stefania Rago, la donna di 46 anni uccisa il 23 aprile a Foggia nella sua abitazione dal marito, il 48enne Antonio Fortebraccio, ... ilmattino.it

stefania rago foggia funerali di stefaniaFunerali di Stefania Rago, l'arrivo del feretro alla chiesa di San Michele. Monsignor Ferretti esorta i figliSi celebrano oggi - 2 maggio - i funerali di Stefania Rago, la donna vittima di femminicidio, uccisa dal marito Antonio Fortebraccio la sera del 23 aprile. Nel video l'arrivo del feretro alla chiesa d ... foggiacittaaperta.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.