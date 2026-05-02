Foggia | funerali di Stefania Rago vittima di femminicidio Lutto cittadino Stamattina le esequie

Stamattina a Foggia si sono tenuti i funerali di Stefania Rago, vittima di femminicidio. La donna è stata trovata morta in casa alcune sere fa, mentre il marito è stato indagato per il suo omicidio. La cerimonia funebre si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, con una partecipazione raccolta di amici e familiari. La città ha dichiarato un lutto cittadino per questa perdita.

Sì sono svolti stamani a Foggia i funerali di Stefania Rago. La donna è stata uccisa in casa alcune sere fa e per il femminicidio è indagato il marito. Molte persone presenti per le esequie, dai parenti agli amici o conoscenti, ad altri ancora che hanno voluto omaggiare la vittima del brutale delitto. Oggi a Foggia è lutto cittadino. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia: funerali di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Lutto cittadino Stamattina le esequie Notizie correlate Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadinoUna sentita testimonianza di cordoglio e vicinanza ai familiari, e una condivisione del sentimento di profonda commozione dell’intera cittadinanza,... Leggi anche: Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, figli vittima: “Non possiamo perdonare, voleva il controllo su di lei” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Femminicidio Stefania Rago, parlano i figli della donna: Perdonare nostro padre? Mai. Lui le controllava la vita VIDEO; Parlano i figli di Stefania Rago: Nostra madre viveva in gabbia, lui voleva il controllo totale; Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere. Stefania Rago uccisa dal marito, i funerali a Foggia. L'arcivescovo ai figli: «Perdonate se potete, trovate la pace»Lutto cittadino a Foggia nel giorno dei funerali di Stefania Rago, la donna di 46 anni uccisa il 23 aprile a Foggia nella sua abitazione dal marito, il 48enne Antonio Fortebraccio, ... ilmattino.it Funerali di Stefania Rago, l'arrivo del feretro alla chiesa di San Michele. Monsignor Ferretti esorta i figliSi celebrano oggi - 2 maggio - i funerali di Stefania Rago, la donna vittima di femminicidio, uccisa dal marito Antonio Fortebraccio la sera del 23 aprile. Nel video l'arrivo del feretro alla chiesa d ... foggiacittaaperta.it Foggia si ferma ancora per piangere un’altra vittima. Ultimo saluto a Stefania Rago, uccisa dal marito con quattro colpi di pistola - facebook.com facebook Omicidio di Stefania Rago, la figlia: “Mio padre controllava molto la vita di mia madre”. La sindaca di #Foggia Episcopo ha proclamato il lutto cittadino per sabato 2 maggio x.com