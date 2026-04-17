Aree interne siciliane a rischio desertificazione

Una nuova alleanza si forma tra diverse istituzioni e organizzazioni in Sicilia, con l’obiettivo di intervenire nelle zone interne considerate a rischio desertificazione. L’accordo coinvolge l’Università Kore di Enna, il Centro studi Cesi, la Cisl Sicilia, Sicindustria e l’Anci Sicilia. La collaborazione mira a sviluppare strategie per sostenere e favorire la ripresa delle aree interne dell’isola, attraverso iniziative congiunte e progetti dedicati.

Da Enna si stipula un’alleanza fra Università Kore di Enna, Cesi, Cisl Sicilia, Sicindustria e Anci Sicilia per rilanciare le aree interne siciliane. Questo il primo risultato concreto del convegno organizzato dalla Cesi, dalla Cisl Sicilia e dall’Università Kore di Enna, svoltasi il 15 aprile.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Aree interne a rischio: il decreto che spopola i borghiIl decreto Calderoli e il rischio abbandono delle aree interne: Non è una protesta politica, ma di buon senso Il presidente della Provincia di Pesaro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DA MARGINALITÀ A CENTRALITÀ: LO SVILUPPO E IL FUTURO DELLE AREE INTERNE DELLA SICILIA: UN CONVEGNO AVVIA CONCRETAMENTE IL PROTOCOLLO TRA CESI, CISL E KORE; SOS Sicilia Centrale: il volume arriva a Milena; Travelexpo 2026, borghi e territori al centro della nuova strategia turistica siciliana; Sui passi della Santuzza: successo nei Sicani per la Giornata dei Cammini di Sicilia. Aree interne a rischio spopolamento, alleanza per il rilancio tra istituzioni e impreseUn’alleanza per rilanciare le aree interne della Sicilia e contrastare lo spopolamento. È l’esito del convegno svolto all’Università Kore di Enna, ... enna.gds.it Aree interne siciliane a rischio desertificazione, a Enna stipulata un’alleanza per rilanciarlePALERMO (ITALPRESS) – Da Enna si stipula un’alleanza fra Università Kore di Enna, Cesi, Cisl Sicilia, Sicindustria e Anci Sicilia per rilanciare le aree interne siciliane. Questo il primo risultato co ... quotidianodigela.it Aree interne, 20 milioni per l’Abruzzo Via libera a circa 20 milioni di euro per le aree interne abruzzesi nell’ambito della Strategia nazionale 2021-2027. Le risorse arrivano da fondi nazionali ed europei e riguardano due aree: Piana del Cavaliere–Alto Liri facebook Aree interne in zone sismiche 1 e 2: Online la piattaforma per la presentazione delle domande e la guida interattiva per la compilazione casaitalia.governo.it/generali/notiz… #areeinterne #prevenzionesismica x.com