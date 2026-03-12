Commercio in caduta libera | Rischio desertificazione

Il commercio a Padova sta attraversando un calo significativo, con numerosi negozi che chiudono le saracinesche. La situazione ha portato alcuni a parlare di una vera e propria desertificazione commerciale in città, facendo emergere un quadro di difficoltà per il settore. I dati recenti mostrano un trend in peggioramento, mentre le attività commerciali affrontano sfide crescenti.

L'allarme arriva oggi 12 marzo dal presidente di Confcommercio Padova, Patrizio Bertin. Le 1.051 imprese che animavano il centro cittadino nel 2012 sono diventate 862 nel 2025 e le 1.121 che popolavano i quartieri 13 anni fa sono adesso 889 Se non fosse che di guerre "vere" ce ne sono più di una, verrebbe quasi da dire che i dati sulla desertificazione dei negozi, anche per Padova, è "un bollettino di guerra". A certificare come negli ultimi 13 anni il tessuto commerciale italiano abbia subito una contrazione profonda con più di 156mila attività al dettaglio, tra negozi e ambulanti che hanno cessato l’attività è il rapporto dell’ufficio studi di Confcommercio, presentato questa mattina 12 marzo a Roma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

