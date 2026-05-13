Game Day 2026 al Chiostro di Santa Maria di Castello torna la cultura del gioco sano
Dal 15 al 17 maggio, il Chiostro di Santa Maria di Castello a Genova ospiterà la terza edizione di Game Day, un evento dedicato alla promozione del gioco sano. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, segue il successo delle edizioni passate e si svolgerà nel centrale spazio di via Santa Maria di Castello 2933. L’evento si concentrerà su attività e iniziative legate al mondo dei giochi.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, da venerdì 15 a domenica 17 maggio il Chiostro Genova (via Santa Maria di Castello 2933) si prepara a ospitare la terza edizione del Game Day.Grazie all'iniziativa promossa da Progetto Login - Regione Liguria in collaborazione con il Patto Sestiere del.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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