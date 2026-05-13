Galleria Ricci Oddi Stefano Antonio Marchesi è il nuovo presidente
Stefano Antonio Marchesi è stato nominato nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi. Tutti gli enti e le realtà coinvolte hanno comunicato ufficialmente le proprie decisioni riguardo alla gestione della galleria d’arte moderna. La nomina del nuovo presidente è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali delle diverse organizzazioni interessate. La comunicazione riguarda anche altri aspetti relativi alla direzione e alle attività future della galleria.
Tutti gli enti e le realtà hanno formalizzato le proprie scelte per la galleria d’arte moderna “Ricci Oddi”. Il Comune di Piacenza ha confermato Valeria Poli e Stefano Antonio Marchesi. Quest’ultimo è diventato, poi, il nuovo presidente che succede a Massimo Toscani. Il resto del nuovo Consiglio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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