Apertura straordinaria della Galleria Ricci Oddi

Durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Galleria Ricci Oddi sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 9,30 alle 18. L'apertura straordinaria permette ai visitatori di accedere alle esposizioni senza interruzioni durante queste due giornate festive. La struttura rimarrà chiusa nei giorni precedenti e successivi, secondo il calendario normale. La decisione mira a favorire l'accesso alle opere d'arte in queste occasioni.

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Galleria Ricci Oddi sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 9,30 alle 18.«Il momento perfetto per visitare la collezione, riscoprire il museo e trascorrere la giornata tra arte, bellezza e cultura», si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Katia Tarasconi - La Galleria Ricci Oddi vola a Seul. (15.11.25)

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