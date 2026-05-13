Durante un interrogatorio, l’amante del marito ha cambiato versione riguardo a quanto accaduto quel giorno. In precedenza aveva riferito di aver ricevuto una telefonata in cui il marito le comunicava che la moglie, chiamata Gaia, era morta e che l’aveva trovata sul divano. Ora, le sue dichiarazioni sono state modificate, ma i dettagli precisi di queste variazioni non sono stati ancora resi pubblici.

Quel giorno "mi chiamò e mi disse ‘è successa una cosa terribile’, è morta Gaia (chiamava così la moglie Daniela), e disse che l’aveva trovata sul divano. Almeno così capii sul momento". Ieri in aula è cambiata la versione della donna con cui Leonardo Magri aveva una relazione extraconiugale: in seguito, parlando con lui, la donna si rese conto che doveva aver capito male quel giorno e che in realtà si riferiva a se stesso, dicendo di essere sul divano. Ieri la donna – in una lunga testimonianza faticosa e tesa – è stata sentita davanti alla Corte d’Assise (presieduta dal giudice Fabio Cosentino) nel processo a Leonardo Magri, accusato dell’ omicidio della moglie Daniela Gaiani, 58 anni, che venne trovata morta il 5 settembre 2021 nel letto nella loro casa di Castello d’Argile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaiani, l’amante del marito cambia versione

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