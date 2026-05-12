Morte Daniela Gaiani l'amante del marito in aula | Mi disse di averla trovata sul divano ma capii male

Nel processo per la morte di Daniela Gaiani, è stato ascoltato in aula l’amante del marito, Leonardo Magri, che ha dichiarato di aver ricevuto una versione diversa da quella che gli aveva riferito il coniuge. Secondo Magri, la moglie gli avrebbe detto di averla trovata sul divano, ma egli ha affermato di aver capito male quella comunicazione. La testimonianza si inserisce nel quadro delle deposizioni che riguardano i fatti contestati.

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Nel processo per la morte di Daniela Gaiani ha testimoniato l’amante del marito, Leonardo Magri, accusato di aver ucciso la coniuge. La donna ha riferito che le disse di aver trovato la moglie morta “sul divano”. In aula, però, ha affermato di aver capito male. L'avvocata Iannuccelli a Fanpage.it: "Nessuno l’ha mai vista impiccata alla spalliera del letto".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morte Daniela Gaiani, la sorella in aula: “Il marito voleva cremarla subito”Nuova udienza in Corte d’Assise a Bologna nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua... Morte di Daniela Gaiani, scontro in aula al processo: nuova perizia apre all’ipotesi suicidioUdienza in Corte d’assise a Bologna per la morte della 58enne trovata impiccata a Castello d’Argile nel 2021. Argomenti più discussi: Non è morta in quel letto: medici in aula nel processo per l'omicidio di Daniela Gaiani; Processo per la morte di Daniela Gaiani, il consulente del pm: Maggiore compatibilità con l'omicidio rispetto al suicidio, il corpo è stato spostato; Daniela Gaiani, il medico legale: L’omicidio è più compatibile; Lo strangolamento di Daniela Gaiani, in aula lo ‘scontro’ tra medici legali. Non è morta in quel letto: medici in aula nel processo per l'omicidio di Daniela Gaiani x.com Morte Daniela Gaiani, a processo parla la tossicologa: Può essere suicidio o omicidioNel corpo di Daniela Gaiani sono state trovate alte quantità di alcol e ansiolitici, un mix che secondo la tossicologa della Procura avrebbe in ogni caso provocato la morte della donna. Ma qualcuno po ... dire.it