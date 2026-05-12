Una donna che aveva una relazione con l'uomo coinvolto nel caso di morte di Daniela Gaiani è stata chiamata a testimoniare in tribunale. La sua presenza si inserisce nel procedimento giudiziario che riguarda la scomparsa e la morte della vittima. La testimonianza arriva dopo che nei giorni scorsi erano state fornite diverse versioni dei fatti, e ora si cerca di chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Bologna, 12 maggio 2026 – Chiamata a testimoniare in aula la donna con la quale Leonardo Magri, aveva una relazione. Magri, 64 anni, è accusato dell'omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d'Argile. Le parole della donna in aula. “Leonardo Magri mi chiamò e mi disse 'è successa una cosa terribile, è morta Gaia (chiamava la moglie così, ndr ), e io capii che l’aveva trovata sul divano”, racconta la donna. E poi, parlando con un’amica al telefono: “Sono sicurissima che mi disse che era sul divano”. E poi in un’altra chiamata con Leonardo Magri: “Letto non lo hai detto, letto non lo hai detto, letto non lo hai detto, giuro, hai detto sul divano”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte Daniela Gaiani, l’ex amante del marito ritratta la prima versione

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