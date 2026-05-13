Gaffe Barcellona parte il coro anti-Juve durante la festa Liga | scoppia il caso sui social
Domenica 10 maggio il Barcellona ha vinto il Clasico contro il Real Madrid e si è laureato campione di Spagna con tre giornate di anticipo, grazie alla vittoria al Camp Nou. Durante la festa per la conquista, si sono uditi cori anti-Juve, scatenando un dibattito sui social network. La vittoria ha portato l'intera squadra e i tifosi a celebrare sul campo, mentre alcuni hanno attirato l'attenzione con espressioni polemiche.
Domenica 10 maggio il Barcellona ha vinto la Liga vincendo il Clasico con il Real e ha conquistato in casa al Camp Nou il titolo di campioni di Spagna con 3 giornate d'anticipo. I video dei festeggiamenti con il bus scoperto che ha fatto il giro dei luoghi simbolo della città catalana sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Sul bus scoperto del Barcellona parte per sbaglio una canzone anti-Juve. È un famoso brano usato negli anni come sfottò nei confronti della squadra bianconera: https://fanpa.ge/iJWCx - Facebook facebook
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