Gaffe Barcellona parte il coro anti-Juve durante la festa Liga | scoppia il caso sui social

Domenica 10 maggio il Barcellona ha vinto il Clasico contro il Real Madrid e si è laureato campione di Spagna con tre giornate di anticipo, grazie alla vittoria al Camp Nou. Durante la festa per la conquista, si sono uditi cori anti-Juve, scatenando un dibattito sui social network. La vittoria ha portato l'intera squadra e i tifosi a celebrare sul campo, mentre alcuni hanno attirato l'attenzione con espressioni polemiche.

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Domenica 10 maggio il Barcellona ha vinto la Liga vincendo il Clasico con il Real e ha conquistato in casa al Camp Nou il titolo di campioni di Spagna con 3 giornate d'anticipo. I video dei festeggiamenti con il bus scoperto che ha fatto il giro dei luoghi simbolo della città catalana sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve: gaffe durante i festeggiamenti La Fabo vede da vicino i playoff. Sui social scoppia il caso ScaliNon la consueta vittoria, quella ottenuta dalla Fabo nel sabato di Pasqua contro la Sae Scientifica Legnano. Argomenti più discussi: Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve: gaffe durante i festeggiamenti; Szcz?sny è l'anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatore; Pullman del Barcellona colpito da pietre lanciate dai propri tifosi: pensavano fosse il bus del Real; Il Barcellona festeggia sulle note di Sarà perché ti amo. Ma la versione scelta è quella che si canta a San Siro. Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve: gaffe durante i festeggiamentiSul bus scoperto del Barcellona parte per sbaglio una canzone anti-Juve. È un famoso brano usato negli anni come sfottò nei confronti della squadra bianconera. fanpage.it