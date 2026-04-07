La Fabo si avvicina ai playoff grazie alla vittoria di sabato scorso contro la Sae Scientifica Legnano. La partita, giocata nel giorno di Pasqua, non ha portato i consueti festeggiamenti, ma ha comunque permesso alla squadra di guadagnare punti importanti in classifica. Nel frattempo, sui social network si sono scatenate discussioni riguardo a un caso relativo a un giocatore chiamato Scali, che ha attirato l’attenzione degli utenti.

Non la consueta vittoria, quella ottenuta dalla Fabo nel sabato di Pasqua contro la Sae Scientifica Legnano. Perché ottenuta con il sudore, la ’garra’ e lo spirito di sacrificio, sporcandosi le mani, difendendo e adeguandosi alla fisicità e all’aggressività degli avversari. Che in parole povere significa non risparmiarsi nei contatti e se necessario ricorrere a qualche colpo proibito. E di colpi proibiti sabato sera al PalaTerme se ne sono visti eccome, quasi tutti sanzionati dalla terna arbitrale, protagonista di una gara da quasi 50 falli fischiati (24 a testa). Quello che ha scatenato le ire del popolo rossoblù di fede Herons è però... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fabo vede da vicino i playoff. Sui social scoppia il caso Scali

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Dopo il match, scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio. L'assessore Bravi rassicura: "In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici"È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì.

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