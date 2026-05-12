Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve | gaffe durante i festeggiamenti

Durante i festeggiamenti, sul bus scoperto del Barcellona si è verificato un episodio inaspettato: per errore è partita una canzone anti-Juve, un brano noto per essere stato utilizzato in passato come sfottò nei confronti della squadra bianconera. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, creando una situazione imprevista durante le celebrazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui