Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve | gaffe durante i festeggiamenti
Durante i festeggiamenti, sul bus scoperto del Barcellona si è verificato un episodio inaspettato: per errore è partita una canzone anti-Juve, un brano noto per essere stato utilizzato in passato come sfottò nei confronti della squadra bianconera. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, creando una situazione imprevista durante le celebrazioni.
Sul bus scoperto del Barcellona parte per sbaglio una canzone anti-Juve. È un famoso brano usato negli anni come sfottò nei confronti della squadra bianconera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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